Tour de France femmes 2022 : le tracé le plus long du Tour, un final pour les sprinteuses... La cinquième étape en questions

L'étape la plus longue du Tour va permettre aux sprinteuses, jeudi, de s'exprimer pleinement dans le final.

Changement de braquet sur ce Tour de France femmes 2022. Au lendemain d'une course éreintante dans les chemins blancs champenois, la sixième étape propose un terrain moins exigeant pour les organismes, jeudi 28 juillet. Cependant, les 175 km de course, une longueur inédite, entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges, risquent de peser dans le sprint final.

Quel est le profil de l'étape ?

C'est l'étape la plus longue de cette première édition du Tour de France femmes. À tel point que le directeur de l'épreuve, Franck Perque, a reconnu qu'il avait fallu obtenir une dérogation auprès de l'UCI pour permettre aux coureuses de parcourir les 175 km de distance, soit 15 km de plus que le maximum autorisé.

Le parcours de la cinquième étape du Tour de France femmes, entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges, le 28 juillet 2022. (ASO)

Trois petites difficultés sont au programme avec des côtes de 4e catégorie à Pagny-la-Blanche-Côté puis à Gripport ainsi que la montée du col du Haut du Bois qui offrira quelques bonifications à 20 bornes de l'arrivée. Pas de final en côte cette fois et si aucune échappée n'est à recenser, les sprinteuses se disputeront la victoire dans les rues de Saint-Dié-Des-Vosges.

Qui pourrait se distinguer ?

L'étape est taillée pour la meilleure sprinteuse de la planète, la Néerlandaise Lorena Wiebes (Team DSM). Déjà vainqueure de la première étape dans Paris, c'est la dernière occasion pour la coureuse de 23 ans de briller dans ce Tour de France alors que s'amorçent des étapes de montagne en fin de semaine. Elle aura aussi en tête de grappiller quelques points afin de récupérer le maillot vert qui colle à la peau de l'inévitable Marianne Vos (Jumbo-Visma).

Sa compatriote, en patronne du Tour, sera une nouvelle fois à suivre dans cette étape de plaine tout comme la championne du monde sur route en titre, Elisa Balsamo (Trek-Segafredo).

Quels sont les horaires ?

11h45: départ fictif

11h55: départ réel

14h10 : début de la retransmission sur France 3 et france.tv

16h12 : arrivée prévue à Saint-Dié-Des-Vosges