Tour de France femmes 2022 : le peloton au défi de trois cols pour la première étape de montagne... La septième étape en questions

Les coureuses vont affronter trois cols vosgiens, samedi, entre Sélestat et Le Markstein.

Les cuisses vont chauffer lors de cette avant-dernière étape du Tour de France femmes 2022. Pour la première fois depuis le départ de la Grande Boucle, les coureuses vont s'expliquer lors d'une étape de montagne, samedi 30 juillet. L'occasion pour les grimpeuses de s'illustrer enfin, et pour les favorites de se livrer leur première bataille en altitude de cette édition.

Quel est le profil de l'étape ?

Le programme sera très chargé entre Sélestat et Le Markstein Fellering, une station de sports d'hiver dans le massif des Vosges. Dans cette septième étape, le peloton suivra un tracé exigeant ponctué par l'ascension de trois cols longs et pentus : le Petit Ballon (9,3 km à 8,1%), le col du Platzerwasel (7,1 km à 8,3%) puis le Grand Ballon (13,5 km à 6,7%). Trois difficultés de 1ere catégorie qui créeront certainement des écarts entre les prétendantes au maillot jaune, actuellement porté par Marianne Vos.

Le parcours de la septième étape du Tour de France femmes, entre Sélestat et Le Markstein Fellering, le 30 juillet 2022. (ASO)

Une fois la dernière ascension terminée, les coureuses devront encore parcourir sept kilomètres avant de franchir la ligne d'arrivée. "Ça va être du très costaud", résume Franck Perque, le directeur de l'épreuve, sur le site du Tour de France.



Qui pourrait s'illustrer en montagne ?

La montagne ne plaît pas à tout le monde. Mais ce tracé sera une occasion décisive pour les favorites de se placer avant l'ultime étape de la Super Planche des Belles Filles, dimanche. Sur les flancs de la maillot jaune Marianne Vos (Jumbo-Visma), plusieurs ténors devraient se disputer cette victoire de prestige. Il faudra notamment surveiller la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez-Futuroscope), victorieuse à Epernay mardi après avoir été en difficulté dans la côte de Mutigny, l'Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), ou la Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar), qui pourrait enfin se montrer à son avantage en montagne.

L'expérimentée grimpeuse sud-africaine Ashleigh Moolmann (SD-Worx) pourrait également lever les bras au sommet du Grand Ballon. Peu en vue depuis le départ du Tour, la coureuse de 36 ans est connue pour exceller dans les ascensions. Côté Françaises, on observera Juliette Labous (Team DSM) et Evita Muzic (FDJ-Suez-Futuroscope), respectivement 7e et 12e du général. Face à de tels pourcentages, le maillot à pois, porté depuis la troisième étape par Femke Gerritse (Parkhotel-Valkenburg) devrait changer d'épaules.

Quels sont les horaires ?

13h30 : départ fictif

13h40 : départ réel

15h15 : début de la retransmission sur France 3 et france.tv

17h15 : arrivée estimée au Markstein Fellering