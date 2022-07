Tour de France femmes 2022 : la maillot jaune Marianne Vos remporte en patronne la sixième étape à Rosheim

Elle a encore montré qu'elle était la patronne. Dans un final sinueux avec plusieurs virages serrés, la porteuse du maillot jaune Marianne Vos (Jumbo-Visma) a remporté la sixième étape du Tour de France 2022, vendredi 29 juillet. Avec sa deuxième victoire sur ce Tour, la Néerlandaise conforte un peu plus sa place de leader, à deux jours de l'arrivée à la Super Planche des Belles Filles, dimanche. C'est sa 242e victoire en carrière.

Cette étape entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim dans le Bas-Rhin, a été assez calme dans son ensemble. Les coureuses ont certainement préféré se préserver avant les deux dernières étapes de montagne ce week-end, qui détermineront le classement final. Il aura fallu attendre les 30 derniers kilomètres pour voir la course s'emballer.

Le peloton a fait l'effort pour rattraper une échappée de quatorze coureuses, qui a compté jusqu'à deux minutes d'avance, ralentie par la côte de Boersch, dernière ascension du jour (9,2 km à 4%). À un peu plus de deux kilomètres de l'arrivée, la dernière fuyarde a été avalée par le peloton pour aboutir à un sprint massif remporté par Marianne Vos devant Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) et Lotte Kopecky (SD Worx). Première française, Juliette Labous (Team DSM) est toujours 7e du général à 1'19 de Vos.

Kopecky a, elle, réussi à se hisser sur le podium après avoir été impliquée dans une chute à plus de 20 kilomètres de l'arrivée, aux côtés de la double vainqueure d'étape Lorena Wiebes (Team DSM). Deuxième au classement du maillot vert derrière Vos, Wiebes a péniblement terminé la course à la 110e position, le coude droit ensanglanté.

