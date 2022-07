DIRECT. Tour de France femmes 2022 : un profil accidenté avant la haute montagne... Suivez la sixième étape entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim

Une dernière journée de transition avant l'explication des favorites de ce Tour de France femmes 2022 en montagne ce week-end ? Les paris sont ouverts, vendredi 29 juillet, pour tenter de deviner le scénario de cette sixième étape entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim. Longue de 128,6 kilomètres et comprenant quatre difficultés – trois cols de quatrième catégorie et un de troisième catégorie – celle-ci fait presque office de dernière chance pour les baroudeuses du peloton qui voudraient prendre la poudre d'escampette sur les routes alsaciennes.

À moins que, à l'image de la troisième étape mardi entre Reims et Epernay qui affichait un profil similaire, on retrouve une nouvelle explication entre les favorites du classement général. Solidement accrochée à son maillot jaune, Marianne Vos (Jumbo-Visma) n'entendra pas, quoi qu'il en soit, céder sa tunique avant les grandes manoeuvres au sommet du Markstein, samedi, et à la super Planche des Belles Filles, dimanche.