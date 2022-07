Tour de France femmes 2022 : Cecilie Uttrup Ludwig remporte la troisième étape, Marianne Vos conserve son maillot jaune

La victoire après les galères. La Danoise de la FDJ-Suez-Futuroscope Cecilie Uttrup Ludwig a remporté sa première victoire d'étape sur les routes du Tour de France femmes à Epernay, mardi 26 juillet. La championne du Danemark a été la plus rapide du groupe des 11 favorites.

Stephen Delcourt a vu juste. "On la connaît, c'est une viking, elle ne perd jamais", assurait lundi le manager de l'équipe FDJ-Suez-Futuroscope à propos de Cecilie Uttrup Ludwig. Cette dernière venait de perdre plus d'une minute lors d'une deuxième étape marquée par les chutes. L'un des incidents a entraîné l'abandon de l'autre leader de la FDJ, Marta Cavalli. Vingt-quatre heures plus tard, la formation française retrouve le sourire.

De son côté, Cecilie Uttrup Ludwig a versé quelques larmes après sa démonstration de force. Toujours dans le bon groupe, pas vraiment mise en difficulté malgré une frayeur au tout début de la dernière ascension, la Danoise de 27 ans s'est montrée impressionnante dans les derniers mètres pour lâcher les autres favorites et s'adjuger sa première victoire dans un grand Tour.

Arrivée juste après la Danoise, Marianne Vos a roulé dans le bon tempo pour conserver son maillot jaune, même si elle n'a pas été impériale dans la côte de Mutigny. Elle compte désormais 16 secondes d'avance sur Silvia Persico (Valcar-Travel Service) et Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM Racing).

Après la tension et les chutes de la veille, le peloton a connu un début d'étape plus calme au départ de Reims. Dans la campagne champenoise, les coureuses ont tranquillement roulé en direction d'Epernay, contrôlant sans difficulté les quelques tentatives d'échappée.

Annemiek van Vleuten distancée

La course ne s'est vraiment emballée que dans les derniers kilomètres. Alors que le peloton avait accéléré la cadence pour rattraper Alena Amialiusik (Canyon-SRAM Racing), échappée à 40 kilomètres, une chute est venue casser le rythme, et les favorites se sont retrouvées en tête au pied de la côte de Mutigny. Puis Demi Vollering (SD Worx) est tombée à son tour en plaçant une attaque juste avant le mont Bernon.

Dans l'ascension finale, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, gagnante du dernier Giro et super favorite, a explosé, incapable de suivre le rythme d'enfer de la tête pour laisser filer Ludwig et perdre du terrain sur le maillot jaune. Elle pointe désormais à 1'14'' de Marianne Vos, juste devant la gagnante du jour (1'48" de la tête).