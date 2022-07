Tour de France : c'est arrivé un 19 juillet... Maurice Garin remporte la première Grande Boucle de l'histoire

Le dimanche 19 juillet 1903, le premier lauréat du Tour de France est désigné. A l'arrivée des six étapes et des 2428 kilomètres parcourus lors de de cette première Grande Boucle, Maurice Garin est sacré. Entre Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et une arrivée à Ville-d'Avray (le préfet n'ayant pas accepté une arrivée à Paris), "le petit ramoneur" – surnom donné en raison de son premier métier – a été le plus fort en remportant trois étapes, les plus longues qui plus est.

Mais les faits rapportés sur cette édition racontent que cet Italien naturalisé Français en 1901 a bien failli perdre sur tapis vert ce premier Tour de France. Il faut dire que les 6000 francs en or avaient de quoi faire loucher les soixante participants au départ. Lors de son étape victorieuse à Nantes, Maurice Garin avait assené un coup de poing à son coéquipier, Fernand Augereau, qui avait ensuite porté plainte. Finalement, ce dernier avait fait marche arrière et le moustachu Maurice Garin, premier des 21 survivants à l'épreuve (60% d'abandons), a pu célébrer sa victoire.

La Une du journal L'Auto au lendemain de la victoire de Maurice Garin sur le premier Tour de France, le 20 juillet 2022. (L'AUTO / GALLICA)

Garin a goûté, le jour de l'arrivée, au succès populaire. Après avoir franchi la ligne, les coureurs se sont rendus au Parc des Princes pour y effectuer un tour de piste, acclamés par une foule de 15 000 spectateurs venue saluer ses héros de la petite reine. Avec une moyenne de 25,679 km/h et 94h33'14" pour boucler ce premier Tour de France, Maurice Garin, 32 ans, est et restera, à jamais, le premier vainqueur de la Grande Boucle.