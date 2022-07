Tour de France : c'est arrivé un 10 juillet… Thomas Voeckler prend le maillot jaune et débute son incroyable épopée

Dimanche 10 juillet 2011, le show Voeckler débute sur le Tour de France. Entre Issoire et Saint-Flour, pour le compte de la neuvième étape, c'est le Norvégien Thor Hushovd qui a encore le maillot jaune sur les épaules. Dans cette étape escarpée, une échappée prend vite de l'avance. Parmi les six valeureux fuyards figure un homme au visage grimaçant : Thomas Voeckler.

Au fil des kilomètres et des difficultés répertoriées, les incidents de course s'enchaînent. Dans le peloton d'abord, après 102 kilomètres, une violente chute emmène au sol et pousse à l'abandon Alexandre Vinokourov et Jurgen Van den Broeck. Après ce coup du sort, le peloton se relève pour laisser rentrer les retardataires et l'échappée voit son écart gonfler au-delà des sept minutes : la victoire sera pour l'un d'entre eux.

Mais, à 36 kilomètres de l'arrivée, intervient l'une des images les plus tristement marquantes de l'histoire récente du Tour. Juan Antonio Flecha, présent dans l'échappée, se fait heurter par une voiture et entraîne Johnny Hoogerland dans sa chute. Le Néerlandais est projeté dans des barbelés et se retrouve lacéré en de multiples endroits. Finalement, les deux coureurs terminent l'étape tant bien que mal, et finissent récompensés par le prix du combatif.

Pendant ce temps, à l'avant, les résistants de l'échappée filent vers Saint-Flour et c'est Luis Leon Sanchez qui l'emporte au sprint devant Thomas Voeckler. Ce jour-là, s'il n'a pas remporté l'étape, l'homme au maillot vert de l'équipe Europcar débute sa belle histoire avec le Tour de France 2011, et avec les spectateurs français.

A l'issue de cette neuvième étape, le Vendéen endosse son premier maillot jaune et devient le chouchou national en portant la tunique dorée 10 jours durant. Mais malgré de nombreuses batailles chevaleresques, il cède la victoire finale à l'Australien Cadel Evans et boucle son épopée au pied du podium.