Tour de France 2024 : "Nice nous offre à la fois un cadre idyllique et un terrain sportivement probant", selon le directeur de la course Christian Prudhomme

L'arrivée du Tour de France 2024 se déroulera sur les bords de la côte d'Azur, à Nice, avec un contre-la-montre. Une première historique loin de capitale pour ne pas gêner les JO de Paris, à l'été 2024.

"Nice est une ville qui nous offre à la fois un cadre idyllique et un terrain sportivement probant", a déclaré jeudi 1er décembre sur franceinfo le directeur du Tour de France Christian Prudhomme, après l'annonce de l'arrivée de la course à Nice en 2024 en raison des Jeux olympiques de Paris.

"Il y a des cols dans l'arrière-pays niçois où le Tour pourrait se jouer", se satisfait le directeur du Tour, qui rappelle qu'un contre-la-montre pour la dernière journée, "ce n'était plus arrivé depuis 35 ans et l'édition 1989". "On retrouvera Paris avec plaisir en 2025, pour les 50 ans de l'arrivée sur les Champs-Elysées", a-t-il poursuivi.

Comme c'est généralement le cas dans une année olympique, le départ de cette 111e édition sera par ailleurs avancé d'une semaine. La course partira donc le 29 juin et arrivera le 21 juillet sur la côte d'Azur, cinq jours avant le début des JO dans la capitale.