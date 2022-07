Tour de France 2022 : trois cols hors catégorie, une arrivée en fanfare à l'Alpe d'Huez... La 12e étape en questions

Le peloton a 165,1 kilomètres à parcourir entre Briançon et l'Alpe d'Huez, jeudi. Jonas Vingegaard arbore pour la première fois son maillot jaune.

Un nouveau rendez-vous de haute montagne est au menu, jeudi 14 juillet, pour la 12e étape du Tour de France. Longue de 165,1 kilomètres, la course relie Briançon (Hautes-Alpes) à l'Alpe d'Huez (Isère). Au lendemain d'une arrivée difficile au col du Granon, un sommet aux pentes tout aussi raides attend le peloton. Des écarts importants pourraient de nouveau se créer au classement général.

Quel est le profil de l'étape ?

Vous avez apprécié l'ascension hors catégorie du Galibier mercredi ? Vous aurez droit à une seconde dose jeudi, dès le début de l'étape cette fois-ci. Un autre versant de ce col mythique des Alpes, avec des pentes tout juste moins robustes (5,1%) mais une durée plus longue (23 kilomètres pour un sommet à 2 642 mètres), est en effet au programme. Non répertorié, le col du Télégraphe (1 564 mètres), lui aussi gravi la veille, sera suivi d'une descente, jusqu'à la prochaine difficulté, le col de la Croix-de-Fer (hors catégorie).

Il compte quelques portions frôlant les 10%, mais c'est surtout sa longueur (29 kilomètres) qui inspire des sueurs froides au peloton. Les coureurs ne seront du reste pas au bout de leurs peines. Sitôt la descente entamée, place à la montée redoutable de l'Alpe d'Huez (hors catégorie, 13,8 km à 8,1% de moyenne) et ses 21 virages.

Le profil de la 12e étape entre Briançon et l'Alpe d'Huez, le 14 juillet 2022. (ASO)

Quels coureurs peuvent s'illustrer ?

Les esprits les plus chauvins rêvent d'une première victoire tricolore sur ce Tour un jour de fête nationale. Après tout, Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) ainsi que Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) ont déjà triomphé au sommet de l'Alpe d'Huez par le passé. De son côté, Warren Barguil (Arkéa-Samsic), dernier Français vainqueur un 14 juillet (à Foix en 2017), semble en forme.

Mais on devrait plutôt assister à une nouvelle explication de texte entre cadors. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) sont attendus pour écrire un nouveau chapitre de leur formidable duel. D'autres leaders bien placés au général, tels Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), peuvent espérer mieux qu'un rôle d'arbitre. Les meilleures chances françaises du jour se nomment David Gaudu (Groupama-FDJ) et Romain Bardet (Team DSM), toujours bien placés en général.

Quels sont les horaires ?

12h55 : début de la retransmission sur France 3 et france.tv

13h05 : départ fictif

13h20 : départ réel

17h55 : arrivée prévue à l'Alpe d'Huez