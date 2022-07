Tour de France 2022 : du répit après les Alpes, une nouvelle occasion pour les baroudeurs... La 13e étape en questions

Un peu de répit pour le peloton, avec une étape dite "de transition" entre Le Bourg-d'Oisans (Isère) et Saint-Etienne (Loire), vendredi 15 juillet. Après deux explications de texte en montagne, marquées par cinq ascensions hors catégorie, ce 13e acte de 192,6 kilomètres devrait être plus doux et permettre de décrasser les organismes. Pour autant, son profil, avec trois difficultés et un parcours vallonné de bout en bout, empêche de le considérer comme un rendez-vous tranquille.

Quel est le profil de l'étape ?

Loin des sommets alpins, cette étape va quelque peu reposer les cuisses des coureurs, avant de basculer petit à petit vers les Pyrénées. Mais le tracé reste accidenté, avec trois difficultés répertoriées au classement de la montagne. Après une descente jusqu'à Vizille, la côte de Brié (3e catégorie) ouvre le bal. Très courte (2,4 km), elle propose tout de même des pentes moyennes à 6,9%. Trente kilomètres de plat à la sortie de Grenoble suivent, avant le col de la Parménie (5,1 km à 6,6%, 2e catégorie).

Le profil de la 13e étape entre Le Bourg d'Oisans et Saint-Etienne, le 15 juillet 2022. (ASO)

Puis le peloton va naviguer parmi des faux-plats. A une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, la côte de Saint-Romain-en-Gal, de 3e catégorie (6,6 km à 4,5% de moyenne), constitue l'ultime difficulté de la journée. Comme sur l'ensemble de l'Hexagone, un soleil caniculaire devrait flamber entre l'Isère et le Forez, avec 35 degrés de moyenne attendus.

Quels coureurs peuvent s'illustrer ?

Même si les sommets alpins seront derrière eux, les purs sprinteurs vont encore manger leur pain noir. Cette étape devrait plutôt consacrer un coureur au profil de baroudeur. Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), ou encore les inusables Wout van Aert (Jumbo-Visma) et Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easy Post), pourraient s'illustrer.

Les leaders leur laisseront certainement la mainmise, tant les deux dernières étapes alpines ont éreinté leurs organismes. Pour Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ou Romain Bardet (Team DSM), il s'agit de ménager les efforts avant les Pyrénées.

Quels sont les horaires ?

12h55 : début de la retransmission sur France 3 et france.tv

13h05 : départ fictif

13h20 : départ réel

17h25 : arrivée prévue à Saint-Etienne