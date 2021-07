Tour de France 2021 : le courage de Nic Dlamini, arrivé à Tignes 1h24 après le vainqueur sans espoir de repêchage

C'est une des petites histoires qui font la grandeur du Tour de France. Nic Dlamini, le coureur sud-africain de la formation Qhubeka-Assos, a franchi la ligne en dernier dimanche à Tignes. Loin, très loin de son ex-coéquipier : le vainqueur Ben O'Connor (AG2R-Citroën), arrivé... une heure et 24 minutes plus tôt. Victime d'une chute dans une descente, le premier coureur sud-africain noir de l'histoire du Tour de France, a tenu à terminer la course, même s'il sait qu'il devra la quitter demain.

Avec près d'une heure de retard sur les délais fixés (37'20"), le jeune coureur de 25 ans est donc déclaré hors-course, tout comme Arnaud Démare et Bryan Coquard, arrivés aux seulement quatre minutes après les délais alloués. Mais Dlamini a tenu à ne pas partir sur un abandon, finissant seul, au courage, son aventure qu'il savait terminée, aux alentours de 19h dans la grisaille et le froid glaçant à Tignes, à plus de 2000 mètres d'altitude.

Nic Dlamini (Qhubeka) participait à son 1er Tour de France. Il a terminé la 9e étape à 1 heures et 24 minutes de Ben O'Connor, loin des délais à 37'20". Le Sud-Africain de 25 ans a chuté dans une descente. Mais il a tenu à terminer, il était 19h. #TDF2021pic.twitter.com/ebJ0JW9Cu4 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 4, 2021

"Descendre du vélo et rejoindre le bus de l'équipe en plein milieu de la course, ce n'était pas une option" Nic Dlamini Qhubeka-Assos

"Pour moi la chose la plus importante était de ne pas m'arrêter, de ne pas abandonner et d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée, peu importe le temps que j'allais mettre et en sachant que j'étais hors-délais", a-t-il expliqué lors de son arrivée tardive à son hôtel. "C'est une course spéciale, j'ai toujours rêvé de participer au Tour de France. [...] Je suis content d'avoir terminé, même 1h24 plus tard. Mais oui, c'était dur."

Dlamini disputait sur la Grande Boucle son troisième Grand Tour, après la Vuelta à laquelle il a participé en 2019 (107e du général) et en 2020 (abandon). Ses efforts pour boucler cette 9e étape, même hors-délais, ont été récompensés par les acclamations du public à Tignes. "Le soutien des fans a été incroyable depuis le départ. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je voulais vraiment terminer la course aujourd'hui. Je voulais honorer cette course et mon équipe."