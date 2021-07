Tour de France 2021 : blessé, le Slovène Primoz Roglic, deuxième de la dernière édition, abandonne

Il était l'un des favoris de ce Tour de France 2021. Primoz Roglic, deuxième de la dernière édition, ne prendra pas le départ, dimanche 4 juillet, de la 9e étape de la Grande Boucle entre Cluses (Haute-Savoie) et Tignes (Savoie). "Il souffre trop de ses blessures", a annoncé son équipe Team Jumbo-Visma cycling dans un communiqué.

Le coureur de 31 ans explique vouloir "récupérer et (se) tourner sur de nouveaux objectifs" : "J'ai essayé d'être concentré sur le moment présent, de passer les journées les unes après les autres, mais après quelques jours j'ai vu que ça ne me menait nulle part et que ça n'avait plus de sens de continuer."

