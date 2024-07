L'Erythréen a conforté son maillot vert avec une nouvelle victoire au sprint samedi. Pas de changement au classement général.

Biniam Girmay épisode 2. Après sa première victoire historique sur le Tour de France lors de la 3e étape, l'Erythréen a remis ça lors du sprint de la 8e étape entre Semur-en-Auxois et Colombey-les-Deux-Eglises, samedi 6 juillet. Le maillot vert a devancé au sprint Jasper Philipsen décidément maudit dans cette 111e édition de la Grande Boucle, et Arnaud de Lie. Philipsen avait déjà dû se contenter de la seconde place lors de l'étape 5 et la victoire record de Mark Cavendish sur le Tour. "Bini" comme le surnomme ses proches compte désormais 88 points d'avance sur Philipsen au classement du meilleur sprinteur et conforte ainsi son maillot vert.

Dans cette étape sans grande difficulté, le maillot à pois Jonas Abrahamsen a longtemps été le seul coureur à l'avant. Si le Norvégien a récolté des points pour son maillot de meilleur grimpeur, il n'a pas réussi à résister à l'accélération progressive du peloton. Il a finalement été repris à 15 km de l'arrivée, avant que les différentes équipes ne lancent le sprint final. Chez les favoris, Tadej Pogacar a tranquillement conservé son maillot jaune, avant l'étape difficile des chemins blancs dimanche.