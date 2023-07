Tour de France 2023 : Kasper Asgreen surprend les sprinteurs à Moûtiers et s'offre la 18e étape

Présent dans une échappée de quatre coureurs, le Danois (Soudal-Quick Step) a résisté au retour du peloton, jeudi, pour décrocher sa première victoire sur le Tour.

Le scénario semblait cousu de fil blanc, mais tout a été chamboulé. Après six étapes éreintantes ne laissant aucune chance de briller aux sprinteurs, Jasper Philipsen et les grosses cuisses étaient attendus à Moûtiers, jeudi 20 juillet. Mais, l'échappée, qui n'a jamais compté plus d'une minute et quarante secondes d'avance, a résisté au retour du peloton et Kasper Asgreen s'est imposé.

Première victoire sur le Tour de France pour le Danois, premier succès pour son équipe Soudal Quick-Step sur cette édition, qui avait perdu sa carte au sprint, Fabio Jakobsen, une semaine plus tôt.

L'infatigable rouleur, qui a pris la majorité des relais en tête de la course, a réglé ses partenaires d'échappée, terminant devant Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) et Jonas Abrahamsen (Uno-X). A un souffle derrière ces trois hommes, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a coupé la ligne en 4e position, devant les autres sprinteurs. Le Belge n'aura pas eu droit à son cinquième succès sur cette édition de la Grande Boucle.

Philipsen autoritaire, puis débordé

Pourtant, ce dernier avait missionné ses équipiers pour assurer la poursuite, et a même profité du travail d'autres formations comme Jayco-Alula et DSM-Firmenich. Lorsque des attaques ont secoué le peloton dans la côte de Boissier à 80 km de l'arrivée, le maillot vert, en personne, avait joué les forces de l'ordre. Il avait par exemple sauté dans la roue de Pascal Eenkhoorn, avant de se porter à sa hauteur pour l'intimider. Mais le Néerlandais a fini par prendre la fuite, puis à opérer la jonction avec les trois membres de l'échappée initiale, dont son coéquipier Victor Campenaerts. Un renfort bienvenu qui a pesé dans la balance à l'arrivée.

Au terme de cette étape de transition, aucun bouleversement au classement général n'est à constater. Jonas Vingegaard reste solidement accroché à son maillot jaune. Aucun changement non plus concernant l'identité des porteurs de maillots distinctifs : Giulio Ciccone garde les pois, Jasper Philipsen la tunique verte et Tadej Pogacar le maillot blanc. En revanche, Wout van Aert a quitté la course pour assister à la naissance de son deuxième enfant et Simon Geschke a abandonné, épuisé.