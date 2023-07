Tour de France 2023 : Wout van Aert, coéquipier du maillot jaune Jonas Vingegaard, abandonne pour rejoindre sa femme, sur le point d'accoucher

Un coéquipier de moins pour le maillot jaune Jonas Vingegaard. L'équipe Jumbo-Visma a annoncé, jeudi 20 juillet, que Wout van Aert quittait le Tour de France. Le 23e du classement général a décidé de rejoindre sa femme, Sarah, à l'occasion d'un heureux événement. "Avec l'équipe, nous avons convenu que ma place était désormais à la maison, a expliqué le Belge. Tout le monde sait que ma femme Sarah est enceinte. La naissance de mon enfant est imminente, c'est pour cela que nous avons pris cette décision."

🇫🇷 #TDF2023 @WoutvanAert has left the Tour de France to be with his wife Sarah who will give birth to their second child soon. More in the interview recorded yesterday morning. 🎥 pic.twitter.com/WWA7uoCVz4