Reportage Tour de France 2023 : les fresques agricoles, des tableaux vivants pour sensibiliser le public aux métiers de l'agriculture

Comme le patrimoine historique ou architectural, l'agriculture tente de faire parler d'elle durant le Tour de France avec des fresques agricoles au bord des routes.

Plusieurs heures de travail, pour 25 secondes de gloire. Comme chaque année, des associations d’agriculteurs s’organisent pour proposer des fresques agricoles au bord des routes du Tour de France et ainsi promouvoir leur métier. Sur un terrain communal de Jourgnac, à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée à Limoges, samedi 8 juillet, une trentaine de bénévoles s’étaient appliqués pour représenter une vache et son maillot à pois, captés par les hélicoptères de la réalisation télévisée et diffusée à l’antenne.

Du passage des coureurs ou celui des hélicoptères, difficile de savoir ce qui était le plus attendu à Jourgnac, samedi après-midi. Avec 180 bottes de pailles, près de 200 kilos de laine et de la chaux, l'association des Jeunes Agriculteurs de Nexon-Aixe sur Vienne, ainsi que plusieurs bénévoles de la commune et d'associations locales, n’ont pas chômé pour produire leur fresque et mettre à l’honneur leur village en direct à la télévision dans le monde entier, au passage des coureurs du Tour de France. "On en discute depuis février et on s’est organisé avec la FDSEA (fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles), avec plusieurs réunions. La préparation s’est étalée sur plusieurs jours, avec le traçage de la forme sur le terrain, et la fabrication des bottes de pailles faite à l’avance, il y a deux-trois semaines", raconte Bastien, éleveur bovin.

L'installation de la fresque agricole à Jourgnac, à la veille du passage du Tour de France 2023. (Jeunes Agriculteurs de Nexon-Aixe sur Vienne)

Daniel, ancien élu et retraité, a lui aussi prêté main forte : "Avec deux collègues, on a fabriqué toutes les lettres en carton, pendant une semaine les après-midi. Puis on a tondu pour mettre la chaux. Tout a été installé la veille, sauf les éléments en carton, parce qu’on avait peur d’un éventuel orage".

L’orage aura finalement épargné Jourgnac et la fresque préinstallée. "Avec les Jeunes Agriculteurs, on voulait représenter une vache limousine, et les associations locales voulaient représenter un maillot à pois. Alors comme c’est multi-associatif, on a rassemblé les deux idées", explique Bastien.

Plusieurs Jeunes Agriculteurs et bénévoles s'activent pour installer la fresque agricole sur un terrain délimité. (Jeunes Agriculteurs de Nexon-Aixe sur Vienne)

Autour de la vache, dans un carré de 25 mètres de côté, sont disposées plusieurs lettres, formant les mots "Les agris du 87", "Assos Jourgnac" et "Tous ensemble pour l’avenir". Des enfants sont recrutés au bord du terrain communal pour se positionner à chaque lettre O, et tourner au passage des hélicoptères. "Il faut que la fresque soit animée, c’est l’une des conditions du concours", explique Christine Claudon, directrice de la communication de la FNSEA (fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles).

Rendre attrayants les métiers de l'agriculture

Car, au-delà de l’animation proposée et de la mise en avant des métiers de l’agriculture, la mise en place d’une fresque agricole entre dans le cadre d’un concours organisé par la FNSEA. Chaque année, une quinzaine de fresques fleurissent sur le bord des routes du Tour de France, et un vote est organisé pour élire la plus réussie, avec la participation du public sur les réseaux sociaux, de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et du président de la FNSEA. Tous les organisateurs de fresque se voient déjà attribuer une prime de 1000 euros pour leur installation, et les vainqueurs du concours sont invités en tribune lors de l’arrivée sur les Champs-Elysées de l’édition suivante de la Grande Boucle, ainsi qu’au salon de l’Agriculture pour se voir remettre leur trophée par Christian Prudhomme. "Ce n’est pas notre objectif premier de gagner, mais bien évidemment qu’on sera encore plus fiers. Le but reste de faire parler de nous et de montrer que les jeunes agriculteurs sont bien présents sur le territoire", explique Marion, secrétaire de l’association des Jeunes agriculteurs de Nexon-Aixe sur Vienne.

"On est les premiers à entretenir les paysages, c'est une fierté de mettre en valeur notre travail", témoigne Bastien. "C’est un clin d’œil aux paysages ruraux survolés, auxquels on ne s’intéresse pas forcément, et avec cela, on a envoyé des notes à Franck Ferrand, qui commente le Tour sur France Télévisions, pour qu’il évoque les histoires des productions locales", ajoute Christine Claudon.

Pour la FNSEA , le Tour de France est un "paradis" de communication. "70 000 postes sont non pourvus chaque année, et avant nous faisions des campagnes publicitaires pour en parler, sans forcément beaucoup de succès. Maintenant, ce budget est plutôt concentré sur le Tour de France, où l’on va au contact des gens pour leur parler des métiers de l’agriculture. Le Tour a une audience qui se rajeunit, et on en profite", affirme Christine Claudon. Des primes sont ainsi prévues pour les associations qui proposent, en plus de la fresque, des animations supplémentaires comme une démonstration d’engins.

Tour de France

Avec un léger différé de 10 secondes, la fresque apparaît ensuite sur l’écran géant, au grand bonheur des Jourgnacois, qui viennent ensuite féliciter les Jeunes Agriculteurs. "Les couleurs rendent super bien de l’hélicoptère, je pense qu’on est tous fiers de nous", s’enthousiasme Julie, éleveuse de vaches et de brebis. Pour immortaliser le moment, les bénévoles à l’origine de la fresque prendront une dernière photo, à l’aide d’un drone, avant de la désinstaller. Les résultats du concours, qui prendra en compte également des fresques produites sur le Tour de France femmes, seront connus fin novembre.