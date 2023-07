Direct Tour de France 2023 : Les coureurs bataillent pour l'échappée... Suivez la 19e étape

Plus à la fête depuis la 11e étape, les sprinteurs sont attendus à Poligny, vendredi.

Plus que trois étapes. Le Tour de France entre dans sa dernière ligne droite. Vendredi 21 juillet, le peloton s'élance de Moirans-en-Montagne et prend la direction de Poligny. Sur un tracé bosselé, mais pas insurmontable de 172,8 km, les équipes comptant un sprinteur ambitieux auront à cœur de laver l'affront de la veille. La victoire surprise de Kasper Asgreen à Bourg-en-Bresse a laissé un goût amer à Jasper Philipsen et au reste de la meute, qui avait faim après six jours à faire le dos rond dans les Alpes.

Mais, ils devront redoubler de vigilance. Même si seulement deux ascensions répertoriées les attendent, la côte du Bois de Lionge (1,9 km à 5,8%) en début de course et celle d'Ivory (2,3 km à 6,2%) à une trentaine de km de l'arrivée, peu de mètres de plat leur seront proposés avant la partie finale. Un jeu d'usure pourrait s'installer pour évincer les sprinteurs les moins résistants ou tout simplement les plus fatigués.