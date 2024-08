Tour de France femmes 2024 : le coup de force de la Belge Justine Ghekiere, vainqueure en solitaire de la 7e étape

Après la démonstration de la Française Cédrine Kerbaol la veille, c'est la Belge Justine Ghekiere qui s'est imposée au terme des 166,4 kilomètres de la 7e étape, la plus longue de ce Tour de France femmes, samedi 17 août. Celle qui porte le maillot à pois de meilleure grimpeuse a profité de la mansuétude du peloton des favorites pour se faire la belle à mi-course en compagnie de cinq autres coureuses, avant de partir seule dans l'avant-dernière difficulté du jour pour signer son premier succès sur un Grand Tour. "Je n'ai pas de mots, j'ai l'impression d'être dans un rêve, c'est de la folie", a-t-elle réagi, aux anges, après sa victoire.

Il a fallu attendre 83 kilomètres et le pied de la côte de Bois d'Arlod (4e catégorie) pour voir la bonne échappée se constituer. Un sextuor coloré, composé de la maillot à pois Justine Ghekiere et son équipière Julie Van de Velde (AG Insurance-Soudal Team), de la maillot vert Marianne Vos (Visma - Lease a bike), Sara Martin (Movistar), Sarah Roy (Cofidis) et Ruth Edwards (Human Powered Health). Le groupe de tête a compté plus de cinq minutes d'avance sur un peloton des favorites qui a réagi trop tardivement pour espérer jouer la victoire.

Demi Vollering est de retour

Demi Vollering (SD Worx-Protime) a placé une première attaque à sept kilomètres de l'arrivée, une seconde à trois kilomètres du but, sans réussir à distancer Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM), mais la Néerlandaise a montré qu'elle était en forme deux jours après sa lourde chute. La Polonaise, elle, reste en tête du classement général avant le grand rendez-vous de dimanche et l'arrivée à l'Alpe d'Huez.

Étape 7 : l'attaque de Demi Vollering Dans la dernière montée de la 7e étape du Tour de France Femmes, menant au Grand-Bornand, la Néerlandaise Demi Vollering tente de prendre les choses en main en attaquant ses concurrentes. Sans succès pour le moment.

Katarzyna Niewiadoma possède 27 secondes d'avance sur Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) et 37 sur Cédrine Kerbaol (Ceratizit-WCT), qui a perdu du temps dans le final. Une autre Tricolore, Juliette Labous, occupe la quatrième place (à 1'01) et peut encore rêver de podium, tandis que Demi Vollering, désormais 8e à 1'15 de Niewadoma, devra réaliser un exploit majuscule pour remporter un deuxième Tour de France consécutif. Si le suspense reste entier pour le classement général, celui du maillot vert ne peut mathématiquement plus échapper – à condition de ne pas abandonner – à l'attaquante Marianne Vos, après l'abandon de Charlotte Kool (dsm-firmenich PostNL), vainqueure de deux étapes et première porteuse du maillot jaune cette année sur le Tour.