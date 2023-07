Tour de France femmes 2023 : qui domptera le Tourmalet ? La 7e étape en questions

Au lendemain d'une étape sans grande difficulté, place à l'étape-reine du Tour, samedi. La plus difficile, avec son arrivée au sommet du célèbre col du Tourmalet.

C'est un véritable monument. Les coureuses du Tour de France femmes 2023 vont attaquer le col du Tourmalet, samedi 28 juillet, lors de l'avant-dernière étape. Un parcours entre Lannemezan et Tourmalet Bagnères-de-Bigorre (89,8 km) qui promet beaucoup de spectacle. La veille, les sprinteuses ont manqué leur dernière occasion de briller puisque la Danoise Emma Norsgaard, partie dans l'échappée, a résisté au retour du peloton pour s'imposer.

Quel est le profil ?

17,1 km de montée à 7,5 %pour ce col classé hors catégorie. Comme les hommes le 6 juillet dernier, les femmes vont se livrer une lutte acharnée dans la montée du mythique col des Hautes-Pyrénées.

Avant cela, les coureuses débuteront l'étape par une partie relativement plate à Lannemezan. Puis, elles prendront la direction d'Arreau où elles attaqueront le premier col de la journée : le col d'Aspin, de première catégorie (12 km à 6,5 %). Un passage très difficile où la stratégie d'équipe sera importante pour pouvoir enchaîner sur la deuxième grosse difficulté du jour.

Le peloton empruntera le versant est du col du Tourmalet, plus long mais plus abordable que le versant ouest. Celui-ci démarre à Campan et Sainte-Marie-de-Campan avant de passer La Mongie. Les sportives arriveront à 2 110 mètres d'altitude, une première dans l'histoire du Tour de France femmes.

Le profil de la 7e étape du Tour de France femmes 2023, entre Lannemezan et Tourmalet Bagnères-de-Bigorre (89,8 km). (ASO)

Qui sont les favorites ?

La Néerlandaise, vainqueure du Tour 2022, Annemiek van Vleuten (Movistar Team), est l'immense favorite. Grande gagnante de la Vuelta et du Giro d'Italia Donne cette année, la coureuse de 40 ans pourrait s'adjuger une victoire d'étape sur la Grande Boucle. Celle-ci serait plus que symbolique. Demi Vollering (SD Worx), sa compatriote et grande rivale des Grands Tours, est aussi très attendue. Si la bataille entre les deux avait commencé dès la quatrième étape, elle va monter encore d'un cran.

Ashleigh Moolman Pasio (AG Insurance - Soudal Quick-Step) est aussi candidate. La Sud-Africaine est considérée comme l'une des meilleures grimpeuses du monde. La coureuse de 37 ans avait renoncé au Giro d'Italia Donne pour se préserver, une stratégie convaincante pour le moment. Enfin, Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) se place en outsider. La Polonaise avait terminé troisième de la Grande Boucle l'an passé, deuxième du Tour d'Italie en 2020. Elle signerait la deuxième victoire de son équipe, après Ricarda Bauernfeind, grande surprise jeudi, lors de la cinquième étape.

Quels sont les horaires ?

16h00 : début de la retransmission sur France 2 et france.tv

16h15 : départ fictif depuis Lannemezan

16h25 : départ réel

19h25 : arrivée prévue (à une moyenne de 30 km/h) au col du Tourmalet