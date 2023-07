Tour de France femmes 2023 : dernière occasion de briller pour les sprinteuses ? La 6e étape en questions

Encore une journée a priori réservée aux sprinteuses, peut-être leur dernière de cette édition. L'explication est attendue à Blagnac, vendredi, si ces dernières ne se font pas une nouvelle fois surprendre.

Dernière étape de plaine du Tour de France femmes 2023, vendredi 28 juillet, entre Albi et Blagnac (122,1 km). Celle-ci ne présente pas de difficulté insurmontable pour les sprinteuses (seulement quatre côtes de quatrième catégorie). Dernière occasion de briller pour les coureuses les plus rapides, d'autant que la très redoutée Lorena Wiebes (SD Worx) ne sera pas présente au départ.

Quel est le profil ?

122,1 kilomètres sur un parcours plutôt plat. La dernière ligne droite de 1 100 mètres à Blagnac semble être un terrain de chasse idéal pour les sprinteuses. Mais avant de rallier l'arrivée, les coureuses devront gérer leurs efforts dans quatre cols de quatrième catégorie. La traversée des villages perchés de Cordes-sur-Ciel et de Puycelsi sera magnifique mais attention à ne pas s'y casser les jambes. Le peloton aura aussi intérêt à rester vigilant lors des 15 derniers kilomètres, exposés au vent. La veille, Ricarda Bauernfeind avait flairé le bon coup en anticipant.

Le profil de la 6e étape du Tour de France féminin 2023, entre Albi et Blagnac (122,1 km). (ASO)

Qui sont les favorites ?

Après l'abandon, jeudi, de leur compatriote Lorena Wiebes (SD Worx) à cause de maux gastriques, les Néerlandaises Charlotte Kool (DSM-Firmenich) et Marianne Vos (Jumbo-Visma) ont le champ libre pour briller. Pour Kool, une première victoire sur le Tour de France est en jeu.

La maillot jaune Lotte Kopecky (SD Worx) est aussi candidate. Comme la Belge n'est plus cantonnée au rôle de poisson-pilote pour sa coéquipière Lorena Wiebes, elle disposera d'une plus grande liberté (et d'une belle occasion pour laver sa frustration). Derrière ces trois noms, les outsiders sont italiennes avec Elisa Balsamo (Lidl-Trek) et Chiara Consonni (UAE Team ADQ).

Quels sont les horaires ?

14h20 : départ fictif depuis Albi

14h30 : départ réel

15h05 : début de la retransmission sur France 2 et france.tv

17h38 : arrivée prévue (à une moyenne de 38 km/h) à Blagnac