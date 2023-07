Tour de France 2023 : toujours le même leader en jaune à Saint-Gervais ? La 15e étape en questions

Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard devraient se livrer une nouvelle passe d'armes à l'occasion de la dernière étape de ce triptyque alpin, dimanche, entre Les Gets et Saint-Gervais.

Article rédigé par franceinfo: sport France Télévisions

Temps de lecture : 2 min.

Tadej Pogacar et le maillot jaune Jonas Vingegaard, lors de la 14e étape du Tour de France, le 15 juillet 2023. (PIERRE TEYSSOT / MAXPPP)

Le Tour de France basculera-t-il à l'occasion de cette 15e étape ? A la veille de la deuxième journée de repos, le peloton se frotte de nouveau aux sommets alpins, dimanche 16 juillet. Avec cinq ascensions programmées le long des 179 kilomètres entre Les Gets Portes du Soleil et Saint-Gervais Mont-Blanc, le tracé laisse à penser que la lutte pour le maillot jaune sera une nouvelle fois au cœur des débats. Quel est le profil ? Plusieurs courtes ascensions pour se mettre en jambes, un passage dans le Vieux-Annecy en guise de temps calme et les 80 dernières bornes en altitude. C'est en somme ce qui attend les rescapés de la Grande Boucle. Le col de la Forclaz de Montmin (catégorie 1 - 7,2km à 7,3%), le col de la Croix Fry (catégorie 1 - 11,3km à 7%) et le col des Aravis en partie escamoté (catégorie 3 - 4,4km à 5,8%) rythmeront la journée. Viendront ensuite l'enchaînement final avec la rude côte des Amerands (catégorie 2 - 2,7km à 10,9%) aux airs de Mur de Huy avec ses dernières pentes à 17%, et la montée de Saint-Gervais (catégorie 1 - 7km à 7,7%) en haut de laquelle sera jugée l'arrivée. Ce parcours en forme de montagnes russes devrait harasser des coureurs déjà largement touchés, samedi. Le profil de la 15e étape du Tour de France 2023, entre Les Gets Les Portes du Soleil et Saint-Gervais Mont-Blanc (179km). (ASO) Qui sont les favoris ? Alors que se profile l'unique contre-la-montre de cette édition 2023 du Tour, les deux premiers du classement général pourraient vouloir prendre le meilleur l'un sur l'autre. Les noms de Tadej Pogacar (UAE-Emirates), en embuscade, et de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) toujours en jaune sont donc à cocher très haut sur la liste des favoris de l'étape. Derrière, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) et Tobias Johannessen (Uno-X) ont fait forte impression, samedi, en se replaçant dans la course au maillot à pois. Mais au vu de sa démonstration de force au Grand Colombier, Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers) pourrait avoir sa carte à jouer. Dans le camp français, amputé de Romain Bardet (DSM) qui a abandonné, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et Pierre Latour (TotalEnergies) seraient inspirés de retenter leurs chances après quelques essais infructueux depuis deux semaines. Quels sont les horaires ? 12h55 : début de la retransmission sur France 3 et france.tv

13h05 : départ fictif depuis Les Gets

13h20 : départ réel (bascule sur France 2 à 15 heures)

18h17 : arrivée prévue (à une moyenne de 36 km/h) à Saint-Gervais