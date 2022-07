EN IMAGES. Tour de France 2022 : ferveur danoise, caravane à pois et rebondissements... Les plus belles images de la Grande Boucle

14 | 15

Séquence insolite sur le Tour. Le peloton est contraint de s’arrêter lors de la 10e étape. Quelques mètres plus loin, un groupe de plusieurs militants écologistes munis de fumigènes bloque la route entre Cluses et Passy-Marlioz. La course sera neutralisée pendant 12 minutes.

MARCO BERTORELLO / AFP