DIRECT. Tour de France 2022 : un profil digne d'une classique ardennaise attend les coureurs... Suivez la sixième étape

Après une étape qui a dû mettre à rude épreuve les organismes, en voici une autre. Entre Binche et Longwy, longue de 219,9 kilomètres, cette sixième étape du Tour de France devrait encore une fois réserver un beau spectacle, notamment dans son final. Avec une succession de trois bosses dans les 20 derniers kilomètres dont la terrible Côte de Pulventeux (800m à 12,3%), le maillot jaune Wout van Aert (Jumbo-Visma) et ses compères devront avoir les cales bien serrées pour emmener des watts.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), en difficulté sur les pavés la veille, est attendu sur ce type de profil où il pourrait dynamiter la course. Le maillot blanc Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), qui a frappé fort sur les pavés, va peut-être vouloir continuer sur sa lancée et grapiller encore quelques secondes. Côté Français, en grande forme sur la cinquième étape, David Gaudu (Groupama-FDJ) et Romain Bardet (Team DSM) sont attendus, mais des puncheurs comme Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) ou Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) pourraient jouer placés. Suivez la course en direct.