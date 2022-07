Tour de France 2022 : coup double pour le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur de la sixième étape et nouveau maillot jaune

Il a encore été plus fort que les autres. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté, au sprint, la sixième étape du Tour de France, jeudi 7 juillet, à Longwy (Meurthe-et-Moselle). Le génie slovène, double tenant du titre, a été le plus costaud dans les 200 derniers mètres et a devancé Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) et David Gaudu (Groupama-FDJ).

Wout van Aert (Jumbo-Visma), auteur d'une énorme étape et d'une échappée, cède son maillot jaune après avoir payé ses efforts dans les dix derniers kilomètres.