DIRECT. Tour de France 2022 : les sprinteurs enfin à la fête ? Suivez la 19e étape entre Castelnau-Magnoac et Cahors

"Enfin !" doivent se dire les sprinteurs ayant survécu aux cols vertigineux des Alpes et des Pyrénées. Après avoir subi une bonne partie de la course, les voici enfin à l'honneur, lors de cette 19e étape du Tour de France, vendredi 22 juillet. Entre Castelnau-Magnoac et Cahors, l'intérêt sera de savoir si la probable échappée ira au bout de son effort ou si elle sera reprise par un peloton en mission pour couronner les sprinteurs.

Hormis deux côtes de quatrième catégorie aux allures bien maigres, le parcours sera relativement plat, entre les champs de maïs et les vergers du Gers ou du Tarn-et-Garonne. Parmi les coureurs susceptibles de s'illustrer, quelques spécialistes du sprint sont attendus comme Fabio Jakobsen (Quick-Step-Alpha Vinyl), Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ou Peter Sagan (TotalEnergies). S'il lui reste du gaz après une 18e étape stratosphérique, Wout van Aert (Jumbo-Visma) entend bien mêler son maillot vert à la fête.