Vous pensez avoir bien suivi l'actualité sportive en 2021 ? Testez vos connaissances dans le quiz de fin d'année

Avec des titres en MotoGP, rallye, ski alpin et rugby notamment, le sport français est au coeur du quiz de fin d'année.

Du titre d'Emma Raducanu à l'US Open à celui de Fabio Quartararo en MotoGP, en passant par Tokyo et les Jeux olympiques et paralympiques, l'année 2021 a été marquée par de grands évènements sportifs, des sacres parfois inattendus, et de belles performances françaises. Testez votre connaissance de l'actualité sportive de l'année dans le quiz que vous propose franceinfo:sport.