Mondial de volley 2022 : le Japon sera l'adversaire de l'équipe de France en huitièmes de finale

La phase de poules a livré son verdict mercredi 31 août. En terminant à la 6e place tous groupes confondus, l'équipe de France, championne olympique en titre, retrouvera l'équipe classée 11e, à savoir le Japon. Les Bleus n'auront pas à aller en Pologne, où se disputent une moitié des huitièmes de finale, et resteront à Ljubljana, où ils ont pris leurs quartiers depuis une semaine. Le match aura lieu lundi soir, à 21h00.

