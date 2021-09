Euro de volley masculin : la France poursuit son sans-faute contre l'Allemagne

Trois matchs, trois victoires. Un bilan clair, net et sans bavure pour l'équipe de France du nouvel entraîneur brésilien Bernardo Rezende, dit "Bernardinho". Les Bleus se sont imposés en quatre sets (31-29, 15-25, 25-22, 25-22) contre l'Allemagne, lundi 6 septembre, à Tallinn en Estonie. Bousculés dans le premier set, passés à travers de la deuxième manche, les champions olympiques ont ensuite enclenché la vitesse supérieure pour se dégager de l'emprise d'Allemands moins fringuants dans le jeu.

Avec ce nouveau succès au presque parfait, la France conserve la tête de son groupe avec 9 points devant l'Allemagne et la Lettonie, son prochain adversaire. Une victoire synonyme déjà d'une qualification en huitièmes de finale, deux rencontres avant la fin de la phase de groupes. Une marge qui pourrait permettre de faire tourner un effectif déjà à plein régime et concentré sur son objectif de doublé inédit Jeux olympiques - Euro pour le volley tricolore.

Des Bleus en mode diesel

Pour cette finale du groupe D, les Français étaient prévenus : les Allemands voulaient prendre leur revanche après la finale du TQO, remportée de justesse en janvier 2020 avec les conséquences que l'on connaît par la suite. Sur deux aces magistraux du nouveau capé Théo Faure, la France a pris ses responsabilités pour s'adjuger une fin de première manche accrochée. Le collectif allemand, mis à mal par les nombreux coups de butoir de l'attaque des Bleus, a pourtant repris du poil de la bête dans un deuxième set rapidement à leur avantage avec plus de dix unités d'écart au compteur.

Un passage à vide pour les partenaires d'Earvin Ngapeth, encore auteur d'une performance remarquée en attaque (21 points), mais qui ont vite remis les pendules à l'heure par la suite. Une fois identifié le principal danger allemand, le jeune pointu Linus Weber avec 27 points dans la besace, les Français se sont concentrés sur leurs points forts dans les moments clés. Toujours solides sur les points cruciaux, Antoine Brizard et Barthélémy Chinenyeze sont venus faire basculer le score à deux sets à un en faveur des leurs. Même shéma dans la dernière manche où la puissance tricolore a pris le pas sur les Allemands dans les derniers instants. Sans être impériaux sur le terrain, les Bleus ont donc rempli la part la plus importante de leur contrat : une qualification en huitièmes de finale et une confiance au beau fixe.