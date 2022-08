Mondial de volley 2022 : les Français bouclent leur phase de poule avec une nette victoire face au Cameroun

Ils ne se sont pas relâchés. Après leurs deux premiers succès dans cette compétition, les joueurs de l'équipe de France de volley se sont imposés 3-0 (25-19, 25-19, 25-22) contre le Cameroun, à Ljubljana, mardi 30 août, lors de leur dernier match de poule des championnats du monde 2022. Les Camerounais, qui avaient déjà perdu leurs deux premiers matchs face aux Allemands et aux Slovènes, ont réalisé un match valeureux mais la rigueur des Français ne leur a laissé aucune chance .

Pour les Bleus, c'est un sans faute dans un groupe relevé. Après avoir dominé l'Allemagne et la Slovénie et ainsi se qualifier pour les 8es de finale avant l'ultime rencontre, les hommes d'Andrea Giani ont fait le plein de confiance et visent un premier titre mondial, eux qui ont remporté cette année de la Ligue des nations. Les champions olympiques en titre sont parfaitement lancés.