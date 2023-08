Euro de volley : l'équipe de France s'impose au tie-break face à l'Espagne pour son deuxième match

Après leur victoire face à l'Estonie, les Bleues sont venues à bout des Espagnoles au terme de 2h30 de jeu, vendredi, à Tallinn.

Une victoire au bout de l'effort. L'équipe de France de volley a remporté son deuxième match de l'Euro, en s'imposant en trois sets à deux face à l'Espagne (22-25, 25-18, 23-25, 25-17, 15-10), vendredi 18 août à Tallinn (Estonie). Après leur victoire facile contre les Estonniennes (3-0), mercredi 16 août, les joueuses d'Emile Rousseaux ont dû se battre pendant deux heures et demie face aux Espagnoles. Quarts de finalistes en 2021, les Bleues avaient retrouvé le chemin du succès en 2023 en remportant la Challenger Cup pour la première fois de leur histoire. Un succès synonyme de qualifications à la Ligue des nations 2024.

Depuis, Lucille Gicquel (25 points) et ses coéquipières surfent sur une vague positive, et ce même lorsqu'elles sont menées deux sets à un. Capables de se remobiliser collectivement, elles ont renversé une situation mal embarquée lors du quatrième set et ont finalement étouffé leurs adversaires au tie-break. L'entrée de Halimatou Bah en fin de match, ajoutée aux services gagnants de Christina Bauer (huit points dont trois aces) ont asphyxié les Espagnoles. L'équipe de France est désormais deuxième de la poule D, derrière les Néerlandaises, dans une compétition où les quatre premières équipes (sur six) se qualifient pour les huitièmes de finale. Les Bleus disputeront leur troisième match, dimanche à 15 heures, face à la Finlande à Tallinn.