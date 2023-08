Volley : l'équipe de France féminine débute son Euro par une balade face à l'Estonie

Les Bleues se sont imposées en trois sets pour leur entrée dans le tournoi, mercredi, à Talinn.

Une victoire éclair pour débuter. L'équipe de France féminine de volley a réussi son entrée à l'Euro en l'emportant trois sets à zéro face au pays organisateur, l'Estonie (25-8, 25-19, 25-21), mercredi 16 août à Talinn. Quarts de finalistes en 2021, les Bleues confirment leur bonne forme actuelle, elles qui viennent de remporter la Challenger Cup, se qualifiant par la même occasion pour la Ligue des nations 2024, une première dans leur histoire.

En un peu plus de 1h20 de jeu, les joueuses d'Emile Rousseaux, le sélectionneur, ont écrasé leurs adversaires dès le premier set, les limitant à huit points. Plus accroché par la suite, le match ne leur a pas échappé pour autant. Menées par le trio Héléna Cazaute (12 points), Lucille Gicquel (13 points) et Amélie Rotar (12 points), elles n'ont eu besoin que d'une balle de match pour l'emporter. Dans une compétition où les quatre premiers de chaque poule sont qualifiés pour les huitièmes de finale (sur six équipes), l'équipe de France disputera son deuxième match face à l'Espagne, vendredi à 19 heures, toujours à Talinn.