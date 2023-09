Euro de volley : dépassés, les Bleus s'inclinent en demi-finales face à des Italiens survoltés

Le chemin de l'équipe de France s'arrête à Rome après avoir été battus 3 sets à 0 par les Italiens, jeudi.

Temps de lecture : 1 min

Des Azzurri intouchables. Les Bleus se sont inclinés 3 sets à 0 (25-21, 25-19, 25-23) en demi-finales à Rome face à des Italiens poussés par leur public, jeudi 14 septembre. Au moment des hymnes au sein du PalaLottomatica bondé, la tendance était déjà donnée. C'était un véritable choc qu'attendaient les 11 000 tifosi, entre les champions d'Europe 2021 et champions du monde 2022 et les champions olympiques 2021. Comme en 2010, les Bleus, vêtus de rouge jeudi soir, sont repartis bredouilles de cette arène mythique. Arrivés avec le statut d'outsiders, Earvin Ngapeth et ses coéquipiers n'ont pas fait douter les Italiens, comme l'avaient fait les Néerlandais en quarts de finale (3-2).

L'équipe de France était pourtant prévenue. Douze des 14 joueurs connaissaient parfaitement le haut niveau qui règne chez leurs voisins, puisqu'ils y ont évolué au moins un an. Laurent Tillie, sélectionneur des Bleus entre 2012 et 2021, avait alerté sur franceinfo:sport la veille : "Le jeu italien est surtout basé sur le bloc". Les Transalpins n'ont pas dérogé à leurs principes et ont piégé les Français dépassés par les attaques incessantes de Riccardo Sbertoli (passeur) et Alessandro Michieletto (réceptionneur-attaquant). Ils affronteront les Slovènes, défaits par les Polonais dans l'autre demi-finale, pour la troisième place samedi à 18 heures.