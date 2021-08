DIRECT. Euro féminin de volley : suivez le match de la France face à l'Azerbaïdjan

Quatrième et avant-dernier match de poule pour les Bleues dans ce championnat d'Europe de volley 2021, mercredi 25 août contre l'Azerbaïdjan. Après deux défaites face à la Russie et la Serbie, une victoire solide contre la Bosnie-Herzégovine a relancé les joueuses d'Émile Rousseaux. En cas de victoire face aux Azerbaïdjanaises (trois défaites en trois matchs), les Bleues feraient un grand pas vers les huitièmes de finale, puisque les quatre premières équipes de cette poule de six se qualifient. Suivez la rencontre en direct.