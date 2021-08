DIRECT. Euro féminin de volley : suivez le match entre la France et la Bosnie

C'est un match capital qui attend les Françaises. Après leur défaite inaugurale face à la Russie (3-1), et un deuxième revers contre la Serbie (3-0), les Bleues sont en mauvaise posture dans la compétition. Elles partent à la conquête d'une première victoire dans cet Euro 2021 contre la Bosnie, lundi 23 août (20 heures). Contre des adversaires qui affichent une défaite et une victoire, la formation d'Émile Rousseaux n'a plus le droit à l'erreur si elle veut se qualifier pour les huitièmes de finale. Suivez le match en direct !