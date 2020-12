Vendée Globe : Damien Seguin, premier skipper handicapé de la mythique course

Peu importe son résultat final, Damien Seguin marque l'histoire de cette neuvième édition du Vendée Globe. La journaliste Clara Crochet-Damais l'a interrogé sur son premier bilan après un mois de course et sur son engagement envers le Téléthon, lui qui est né sans main gauche. "Je me suis lancé dans une sacrée aventure", s'enthousiasme le skipper du Groupe Apicil. Père de deux enfants, Damien Seguin a une carrière déjà bien fournie : il possède deux médailles olympiques et cinq titres de champion du monde de voile.

Un skipper passionné et engagé

Accompagné d'une petite peluche surnommée "Buck", qui comme lui est en situation de handicap, le champion traverse avec passion et détermination les eaux du Vendée Globe. Interrogé par Clara Crochet-Damais, il revient sur son engagement pour le Téléthon : "Ma première action pour le Téléthon, c'était quand j'avais 13 ans. J'avais lancé un défi à des copains, c'était de réaliser 24 heures d'optimist. C'était avec des petits bateaux, devant Pointe-à-Pitre [Guadeloupe]". Le skipper conclut en affirmant qu'en ces temps durs, "on doit pouvoir montrer qu'on peut compter les uns sur les autres".