Les concurrents du Vendée Globe doivent gérer leurs stocks de nourriture avant l'arrivée : "Il va falloir rationner"

Cette édition du Vendée Globe sera plus longue que prévue, sans doute plus de 80 jours de course pour certains concurrents, qui vont être obligés de se rationner en nourriture, voire de pêcher.

68e jour en mer pour les skippers du Vendée Globe vendredi 15 janvier. Et la remontée de l’Atlantique s’annonce encore très longue. Ce tour du monde à la voile en solitaire devrait cette année dépasser les 80 jours de course. Le vainqueur il y a quatre ans, Armel le Cléac’h, avait mis 74 jours. D’où cette interrogation : les concurrents ont-ils pris avec eux assez de nourriture ?

Armel Tripon a fait ses comptes, il a embarqué pour 80 jours de vivres. Il en mettra plus de 85 pour boucler son premier tour du monde : "Il va falloir rationner. J'attends d'arriver dans des endroits un peu plus chauds et faire sauter un repas avec des barres de céréales en complément." Se rationner, mais aussi pourquoi pas pêcher ! Le skipper de l’Occitane en Provence a tout prévu : "J'amène toujours une ligne de traîne quand je suis en course. Si jamais je démâte ou j'ai une fortune de mer. Dans des endroits sans vent, c'est l'occasion de laisser filer la ligne et de regarder si on a une daurade au bout ou un thon à faire griller ou cuire avec du citron."

Une perte de poids à l'arrivée

À l’avant de la flotte aussi, on fait l’inventaire de ce qui reste dans les sacs de provisions. Charlie Dalin devrait néanmoins pouvoir rallier les Sables d’Olonne sans trop d’encombres : "J'ai pris 76 jours de nourriture. Mais je pense que je peux tenir une semaine ou dix jours de plus. La partie nourriture ne m'inquiète pas." Gérer son stock est un élément clé. Lors de son premier Vendée Globe en 2008, Armel le Cléac’h, qui n’avait plus rien à manger sur la fin, avait perdu 8 kilos à son arrivée.