Voile : décès du Canadien Mike Birch, premier vainqueur de la Route du Rhum

Vainqueur de la première édition de la course transatlantique, en 1978, avec seulement 98 secondes d'avance sur le deuxième, il s'est éteint mercredi à l'âge de 90 ans.

Son arrivée glorieuse à Pointe-à-Pitre, le 28 novembre 1978, avait marqué l'histoire de la voile. Premier vainqueur de la Route du Rhum, Mike Birch est décédé à son domicile, à Brec'h (Morbihan), à l'âge de 90 ans, a annoncé sa famille à l'AFP, mercredi 26 octobre. "Il était diminué depuis plusieurs mois. Il est mort tout doucement cette nuit, dans son sommeil", a déclaré son épouse, France Birch.

Le Canadien avait écrit l'une des pages les plus marquantes du sport en gagnant la course avec seulement 98 secondes d'avance sur Michel Malinovsky, qu'il avait rattrapé en fin de parcours. Puis, il avait pris part à toutes les éditions de la course transatlantique en solitaire jusqu'en 2002, année de sa dernière participation (la 7e au total), à 67 ans.