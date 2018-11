RECIT. "C'était une aventure avant d'être une course" : quarante ans après, les skippers racontent la première Route du Rhum

En 1978, on s'oriente encore avec les poissons volants et les étoiles ; et nombreux sont ceux qui n'ont qu'une carte et un sextant pour savoir à peu près où ils sont, au beau milieu de l'Atlantique. Si calculer sa latitude à l'aide d'un sextant n'est pas très compliqué, déterminer sa longitude avec un chronomètre est une autre paire de manches. Le benjamin de la course, Yves Le Cornec, raconte ce moment où le doute s'est emparé de lui. "J'ai changé de mode de calcul. Au beau milieu de l'Atlantique. Et j'ai décidé de me tenir à ma nouvelle méthode, sans trop y croire. Le pire, c'est quand j'ai dépassé les vingt-cinq jours de course et que les vivres venaient à me manquer. Je vous passe les détails sur les escarres aux fesses à force de passer sa vie à la barre..." Plus expérimenté, Jean-Jacques Vuylstecker raconte les joies simples du marin en pleine mer : "Certains jours, rien ne me faisait plus plaisir que quand je franchissais une île qui était censée être sur mon chemin !"

Le PC Course, d'abord installé au Centre Pompidou à Paris, se transfère à l'hôtel Frantel de Pointe-à-Pitre, qui sert de ligne d'arrivée. Dans une des chambres se trouve François Goussard, un passionné de voile, informaticien dans le civil, qui a judicieusement calé une tournée dans l'île pour assister à l'arrivée. "Le PC Course était un lieu assez ouvert. A l'époque, il n'y avait pas de groupies. Les officiels avaient accroché une grande carte où ils pointaient les positions des participants, certains purement théoriques, car ils ne communiquaient pas à la radio. Comme Alain Colas par exemple."

La dernière photo de Manureva, le bateau d'Alain Colas, prise le 9 novembre 1978 au large des Açores. (JEAN-PIERRE PREVEL / AFP)

Le marin aux rouflaquettes intervenait chaque midi sur l'antenne de RMC. Jusqu'au 16 novembre. Ce onzième jour de course, Colas lâche : "Il n'y a plus de ciel, il n'y a plus de ciel" avant de cesser d'émettre. Dans son livre, Michel Malinovsky y voit une stratégie pour perturber ses concurrents. Il émet l'hypothèse avec Joël Charpentier : "Colas doit se livrer à la guerre psychologique." Son frère Jean-François résume le sentiment général : "Alain avait course gagnée après avoir franchi les Açores. Il allait entrer dans une zone de vents portants. Il avait fait jeu égal avec les monocoques sur la route du Nord, la plus courte, et il allait pouvoir exprimer toute la vitesse du bateau." Jusqu'au bout, Michel Malinovsky est persuadé qu'Alain Colas va surgir devant lui pour le coiffer au poteau. S'il a raison sur le scénario, il se trompe de personnage.