Pour sa première participation à la Route du rhum, Charles Caudrelier s'est imposé, en Guadeloupe, mercredi 16 novembre. Le skipper du Maxi Edmond de Rothschild a franchi la ligne d'arrivée en six jours, 19 heures et 47 minutes et 25 secondes, devenant le premier navigateur à passer sous la barre mythique des sept jours.

Un rêve assouvi

Placé en première position dès les premières heures de course, le Français n'a jamais lâché les commandes de l'épreuve. Seul le départ a été source de stress, lorsque le jury lui a infligé une pénalité de quatre heures pour avoir franchi la ligne de départ en avance. Mais son équipe a démontré qu'il n'avait pas anticipé le départ, et la pénalité a été annulée. Le skipper de 48 ans dit avoir "réalisé un rêve" après avoir beaucoup gagné en double, avec notamment Franck Cammas (Transat Jacques Vabre, Volvo Ocean Race...), qui était son routeur sur cette Route du rhum.