VIDEO. Le navigateur Romain Pilliard nous emmène dans son trimaran recyclé

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Romain Pilliard nous embarque sur "Use it again", son trimaran reconditionné. Abandonné depuis plusieurs années, il a décidé de lui redonner une seconde vie en utilisant le maximum de matériel et de matériaux existants.

Un bateau pas comme les autres

Ce bateau n'a rien de banal : il a été construit par Ellen MacArthur en 2003, et elle a battu du tour du monde en solitaire en 2005 dessus. Après cet exploit, il est resté à l'état d'épave pendant six ans. Pour le recyclage du trimaran, Romain Pilliard a pensé à tout : toutes les ficelles que l'on trouve à bord sont principalement du recyclé. "Parce qu'acheter neuf, c'est produire neuf. C'est de la chimie un bout, ce sont des fibres qui sortent d'usine", explique-t-il. D'autres éléments comme des pièces détachées du moteur sont, eux aussi, réutilisés. Enfin, pour faire fonctionner son bateau, Romain Pilliard a recours à une éolienne. Dans les zones de petit vent, il profite de ses panneaux solaires.

Un reflet de l'économie circulaire ?

En 2018, lors de la Route du rhum, Romain Pilliard a réussi à traverser l'Atlantique en solitaire. "Ça a été surtout l'événement lancement de la renaissance de ce bateau. On a validé tout ce qu'on avait mis en œuvre pour donner une deuxième vie à ce bateau", se réjouit-il. Pour le navigateur, ce bateau est un "reflet de l'économie circulaire". "L'économie circulaire, c'est d'abord réduire notre consommation, réduire notre utilisation des ressources, ne pas consommer neuf", explique-t-il.