Route du Rhum : un départ mercredi est "l'option privilégiée", selon le directeur de la course

Le départ de la 12e édition de la Route du Rhum mercredi 9 novembre est "l'option privilégiée", annonce ce samedi sur franceinfo le directeur de la course Francis Le Goff. Prévu initialement dimanche, le lancement de la compétition a été reporté en raison des conditions météo difficiles, une première dans l'histoire de la course transatlantique en solitaire.

Prendre en compte "la flotille de 100 coquillards"

"On ne partira pas lundi, pas mardi non plus", assure Francis Le Goff. "Le premier créneau qui se présente à nous, c'est vraisemblablement mercredi." Le directeur de la course et ses équipes doivent encore se réunir ce samedi soir pour préciser l'heure du départ. "On va prendre l'ensemble des fichiers parce qu'il y a tout le monde maritime qui travaille, avec la coquille Saint-Jacques en ce moment en baie de Saint-Brieux et une grosse flottille de 100 coquillards qui rentre sur Saint-Malo."

Le maire LR de Saint-Malo, d'où partiront les 138 Ultim, a par ailleurs annoncé sur franceinfo que le village de la Route du Rhum sera tout de même démonté dimanche soir "comme prévu". Les navettes s'arrêteront également alors que les transports scolaires doivent reprendre lundi pour la rentrée. "Ce sera triste, mais nous accueillerons tous les visiteurs qui viendront à la rencontre des skippers jusqu'à la date de leur départ", assure Gilles Lurton.