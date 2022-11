Route du Rhum : "Le départ de la course sera mercredi", annonce l'organisateur

Initialement prévu dimanche 6 novembre, le départ de la course transatlantique en solitaire a été reporté à cause des conditions météo.

"On sait d'ores et déjà que le départ sera donné mercredi prochain", a annoncé sur France Bleu dimanche 6 novembre Joseph Bizard, directeur d’OC Sport - Pen Duick, en charge de l'organisation de la Route du Rhum. Prévu initialement dimanche, le départ de cette course avait été reporté samedi en raison des conditions météorologiques difficiles, ce qui est une première dans l'histoire de la course transatlantique en solitaire.

Un départ toujours prévu pour l'instant à 13h02, comme ça devait être le cas dimanche. "Le timing est en train d'être ajusté, mais on vise effectivement les heures d'audiences pour que le grand public puisse nous écouter et nous regarder", explique Joseph Bizard. "Parce que c'est un grand spectacle. C'est extraordinaire de pouvoir voir ces bateaux partir sur un tracé historique et transatlantique sans escale, en solitaire, de Saint-Malo jusqu'en Guadeloupe".

Un départ décalé qui va permettre de "relancer la logistique maritime, de ressortir les bateaux des bassins, pour qu'on puisse ensuite réorganiser ce départ qui est une grosse industrie", raconte le directeur d'OC Sport. "Il y a 138 bateaux sur la ligne. Elle fait quasiment quatre kilomètres de long. C'est une grosse machine encore, donc il faut au moins trois jours pour le faire."

Le départ, prévu dimanche, était impossible. "Les conditions météo sont vraiment très dures et elles empêchent quasiment toute réflexion en matière de départ", rappelle Joseph Bizard. "Les marins avaient fait le même cheminement météorologique que nous. Ils ont regardé les mêmes fichiers, ils ont fait les mêmes analyses.

"Depuis plusieurs jours, on entendait bruisser sur les pontons et de façon de plus en plus appuyée, que le départ était devenu déraisonnable" Joseph Bizard, directeur d’OC Sport - Pen Duick, en charge de l'organisation de la Route du Rhum à France Bleu

L'organisateur de la course affirme que cette décision de reporter le départ a donc été "plébiscité", car "c'était la seule décision à prendre".