Route du rhum 2022 : Thomas Ruyant s'impose chez les Imoca devant Charlie Dalin au terme d'un final haletant

Après sa victoire en 2010 en class40, le Dunkerquois s'est de nouveau imposé, lundi, cette fois chez les Imoca.

Ils se sont livrés une bataille acharnée jusqu'à la ligne d'arrivée. Le skipper de LinkedOut Thomas Ruyant a été le premier à arriver à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, lundi 21 novembre, dans la catégorie Imoca, après 11 jours 17 heures 36 minutes, soit cinq jours après Charles Caudrelier, vainqueur de la transatlantique en solitaire en ultim avec le record de l'épreuve en 6 jours et 19 heures. Il s'est imposé devant Charlie Dalin, au terme d'un duel haletant dans les derniers jours de course. Jérémie Beyou et Kevin Escoffier se battent eux encore pour la troisième place.