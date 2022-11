CARNET DE BORD. Route du rhum 2022 : "On a vécu 48h un peu musclées, il n'y a pas eu beaucoup de repos", témoigne Jérémie Beyou

Après deux jours de course, le skipper français, à la barre de son Imoca Charal, nous décrit comment il a vécu l'entame de la course, particulièrement agitée.

Aucun skipper, ou presque, n'est épargné pour l'instant. La 12e édition de la Route du rhum, partie avec deux jours de retard de Saint-Malo à cause d'une météo délicate, a en effet déjà été marquée par une succession d'avaries et d'abandons dans toutes les catégories. Parmi les rescapés de ce départ houleux, on retrouve Jérémie Beyou (Charal). A bord de son monocoque Imoca, le navigateur breton a tout de même connu deux premières journées difficiles. Il regrette également de ne pas pouvoir jouer à armes égales avec le leader de sa catégorie, Charles Dalin (Apivia), comme il a pu le confier à franceinfo: sport, mercredi 11 novembre.

>> Le 3e épisode du Carnet de bord de Jérémie Beyou <<

"Effectivement, on a vécu 48h un peu musclées. Au départ, il y avait pas mal de vent et de mer. Sur le contournement de la pointe de Bretagne, il y avait beaucoup de manœuvres et de virements de bord. C'étaient de fortes conditions à gérer, donc il n'y a pas eu beaucoup de repos.

Et là, rapidement, il a fallu choisir une option, nord ou sud, pour la suite des événements, avec une météo qui est vraiment incertaine. On a des modèles qui évoluent tout le temps, donc on a du mal à trouver une route assez linéaire. J'ai ainsi pris l'option de me positionner au sud pour ne me boucher aucun choix. On verra bien dans quelques jours par où on va réussir à passer.

"J'ai eu une deuxième nuit un peu pénible avec quelques trucs qui traînaient dans l'eau. J'ai dû m'arrêter deux fois pour enlever des filets et des cordages qui étaient pris dans ma quille. Donc ça m'a bien ralenti." Jérémie Beyou à franceinfo: sport

Je fais route avec Bureau Vallée [Louis Burton] et Holcim-PRB [Kevin Escoffier]. Nous avons des vitesses à peu près similaires. En revanche, c'est Apivia [Charles Dalin] qui est parti devant. Avec ce foil plus grand que lui autorise la jauge, il a un avantage, donc ce n'est pas très juste tout ça. Voilà, on ne peut rien y faire. Il est loin devant, mais on verra comment on se met ensuite pour voir si on a des opportunités pour le rattraper."