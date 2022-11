CARNET DE BORD. Route du rhum 2022 : "La course passe au second plan", réagit Jérémie Beyou après le décès de deux personnes en marge de l'arrivée de Charles Caudrelier

Si Charles Caudrelier et les premiers Ultim ont passé la ligne d'arrivée, mercredi 16 novembre, la majorité des bateaux engagés naviguent toujours entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre à l'occasion de cette 12e édition de la Route du rhum. Alors que sa catégorie Imoca est attendue ce week-end en Guadeloupe, Jérémie Beyou a suivi les nombreux événements de la journée, marquée par le décès tragique de deux personnes après qu'un bateau suiveur se soit retourné non loin de l'arrivée. Depuis Charal 2, le skipper présente ses "condoléances aux familles" dans son carnet de bord à franceinfo: sport.

"C'est un énorme drame qui s'est produit. Je connaissais personnellement l'une des deux personnes. Je pense à tous les gens pris dans cet accident et aux familles des deux victimes. A chaque fois qu'on perd quelqu'un à la mer, c'est un drame mais c'est encore pire dans des conditions festives comme cela devait l'être. Quand des choses comme cela arrivent, la course passe au second plan".

>> Plus d’infos sur le site France 3 Bretagne <<

Encore quatre jours de navigation

Malgré cet accident, Jérémie Beyou poursuit sa route jusqu'à la ligne d'arrivée. Actuellement troisième de la catégorie Imoca à un peu plus de la mi-parcours, le 3e de la dernière Transat Jacques-Vabre garde encore un espoir de victoire. "Je suis déjà un peu revenu sur APIVIA [le bateau du leader Charlie Dalin]. Il reste quatre jours de course donc l'objectif reste de rattraper Thomas Ruyant [LinkedOut, actuellement deuxième], qui m'a dépassé aujourd'hui, et Charlie Dalin. Les bateaux qui sont derrière moi risquent aussi de me revenir dessus mais la gagne est toujours possible".

>> Positions et classements des skippers <<

Alors que les quatre premiers Imoca se tiennent en moins de 75nm (138km), ce mercredi soir, et qu'un rapprochement en tête se profile, le skipper considère justement que ce genre de scénario, plus que la quête des records à l'image de la traversée la plus rapide jamais réalisée lors d'une Route du rhum réalisée ces derniers jours par Charles Caudrelier (en 6 jours et 19 heures), est ce qui rend la course palpitante.

"Dans la catégorie Ultim, il n'y a pas de bagarre comme en Imoca ou Class40 où les écarts sont tellement faibles que tout peut changer jusqu'au dernier jour, explique-t-il en rappelant que Gitana, l'Ultim de Charles Caudrelier et de son équipe est "un cran au-dessus du lot depuis quelques années". "A mon sens, le record de Charles Caudrelier n'est pas très parlant pour une course en solitaire. En Ultim, les bateaux sont routés avec tout un staff à terre. Ce n'est pas ce qui m'intéresse".