DIRECT. Voile : regardez le départ, au Havre, de la Transat Jacques-Vabre qui met le cap sur Salvador de Bahia

Ce qu'il faut savoir

C'est parti ! Les skippers de la 14e édition de la Transat Jacques-Vabre s'élancent, dimanche 27 octobre à 13h15 du Havre (Seine-Maritime), pour rallier en un temps record Salvador de Bahia au Brésil. Un événement que vous pouvez voir et commenter sur notre site franceinfo.fr.

La flotte. La mythique course, également appelée "Route du café", est une course transatlantique en double qui se déroule tous les deux ans. Au départ du Havre, trois catégories de bateaux vont s'affronter : 30 monocoques Imoca, 27 monocoques Class40, et 3 multicoques Multi50. Cette année, la catégorie multicoques Ultimes ne fait pas partie de la course. Ce mastodonte dont la particularité est la vitesse, faisant de lui le plus rapide des trimarans, éclipsait les autres catégories.

Sur la ligne de départ, 120 skippers. Des mers du Nord jusqu'à celles du Sud, 60 duos de 10 nationalités différentes vont s'affronter sur 4 350 miles, soit 7 000 kilomètres. Parmi les navigateurs, les regards se tourneront vers Basile Bourgnon. A 17 ans, le fils de Laurent, disparu il y a quatre ans, au large de la Polynésie française, sera le plus jeune participant de la Transat.

L'arrivée au Brésil. Les premiers navigateurs devraient accoster à Salvador de Bahia après une dizaine de jours de navigation, histoire de battre le record : en Multi50, 10 jours 19 heures 14' 19"’ (Lalou Roucayrol - Alex Pella) ; en Imoca, 13 jours 7 heures 36' 46" (Jean-Pierre Dick - Yann Eliès) et en Class 40, 17 jours 10 heures 44' 15"’ (Maxime Sorel - Antoine Carpentier). En 2017 dans la catégorie Ultime, Thomas Coville et Jean-Luc Nélias ont remporté la course en 7 jours 22 heures 7 minutes et 27 secondes.