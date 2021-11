Incidents Lyon-Marseille : "Les joueurs vont certainement se manifester, se révolter", indique l'Union nationale des footballeurs professionnels

"Les joueurs vont certainement se manifester, se révolter" pour qu'un nouvel incident "n'arrive pas" pendant un match, assure le co-président de l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), Sylvain Kastendeuch, lundi 22 novembre sur franceinfo, au lendemain de l'interruption du match Lyon-Marseille après que Dimitri Payet a reçu une bouteille sur la tête, lancée par un supporter lyonnais.

franceinfo : Quelle est votre réaction au lendemain de l'agression de Dimitri Payet ?

Sylvain Kastendeuch : On est atterrés parce que c'est le sixième incident depuis le début de la saison et un joueur est de nouveau agressé. Il y a une forme de sidération et de choc parce que, comme beaucoup, on considère pour y avoir évolué que le terrain et en tout cas l'entourage très proche est quelque chose de sacré qu'on ne devrait pas toucher, et évidemment que les joueurs qui sont les principaux acteurs ne doivent pas être victimes de ce genre d'agressions et d'incidents. Il faut une mobilisation générale à la fois des institutions sportives mais aussi des pouvoirs publics, politiques. Je pense que ça va passer par les deux volets qu'on connaît depuis longtemps mais qu'il va falloir maintenant muscler et mettre en musique : d'abord la prévention, essayer d'être omniprésent à la fois au niveau des acteurs mais aussi des pouvoirs publics, et puis la répression parce qu'il faut punir ceux qui créent ce genre de graves problèmes, trouver l'arsenal punitif.

Selon vous, est-ce un acte isolé ou est-ce une problématique plus générale ?

Ce n'est pas un acte isolé puisqu'il y a des tentations. Ceux qui sont tentés de faire ça savent qu'ils peuvent le faire. Donc il y a une série de responsabilités. Il va falloir faire en sorte que ce genre d'individu ne puisse pas rentrer dans le stade ou, s'il rentre, qu'il lui soit impossible de passer à l'acte. Est-ce qu'on doit revenir au grillage ? Est-ce qu'on doit revenir aux fosses ? Est-ce qu'on doit revenir à couper à nouveau les spectateurs du carré vert ? Ce sont des questions parmi tant d'autres qui se posent aujourd'hui.

Les joueurs vont-ils se mobiliser contre les incidents et pour montrer leur soutien à Dimitri Payet ?

Évidemment que les joueurs vont certainement se manifester, se révolter et essayer de contribuer à ce que ça n'arrive pas parce que c'est tout le football professionnel français qui est victime de ce genre d'incidents. C'est une machine qu'il faut mettre en route et, à l'UNFP, on va contribuer à ce que les choses puissent s'arranger et pour qu'on en finisse avec ce genre de moment dramatique où on empêche 60 000 spectateurs d'assister à un match. C'est quand même ahurissant qu'une seule personne puisse gâcher une telle soirée avec les conséquences et les enjeux qui sont liés.