Foot : une enquête ouverte pour violences et injures racistes lors du match Ajaccio-Le Havre

Un envahissement de la pelouse, des chants racistes et des incidents en tribune avaient émaillé le match de barrage de Ligue 2 opposant Ajaccio au Havre.

Le procureur de la République d'Ajaccio a ouvert mardi 22 mai plusieurs enquêtes, notamment pour injures à caractère raciste et violences en réunion, après les incidents autour du match Ajaccio-Le Havre qui s'est finalement disputé dimanche. Une première enquête concerne le caillassage du bus du Havre vendredi, qui avait entraîné le report du match et les injures racistes qui ont été proférées notamment à l'égard des Havrais. Une deuxième enquête porte sur le coup dans le dos qu'a reçu le président du club normand Vincent Volpe dimanche alors qu'il assistait à la rencontre, émaillée de plusieurs incidents, dans le stade d'Ajaccio, a annoncé le procureur Eric Bouillard à l'AFP.



Un peu plus tôt, la Ligue de football professionnel avait indiqué avoir "étudié les incidents de la rencontre", précisant qu'"au vu de la gravité des faits", l'organe disciplinaire "a décidé de placer le dossier en instruction et de suspendre le stade François-Coty à titre conservatoire".