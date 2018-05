Foot : la LFP confirme la victoire d'Ajaccio contre Le Havre, mais les Corses devront jouer à huis clos contre Toulouse

Le match de barrage d'Ajaccio contre Toulouse aura bien lieu mercredi. Il se jouera à Montpellier, sur un terrain neutre, et à huis clos.

La décision de la LFP est tombée. La Ligue de football professionnel a rejeté, mardi 22 mai, la réclamation du Havre après la défaite du club contre l'AC Ajaccio en barrages de Ligue 2. Le HAC demandait la victoire sur tapis vert, après les violences qui avaient émaillé la rencontre.

La LFP entérine ainsi la victoire aux tirs au but d'Ajaccio, même si le club normand "poursuit son combat et fait appel" de cette décision. En revanche, en raison des nombreux incidents intervenus sur le terrain et en tribunes, le match de barrage du club corse contre Toulouse, prévu mercredi à 20h45, pour se disputer une place en Ligue 1, se déroulera sur un terrain neutre – à Montpellier – et à huis clos.

La présence sur le bord de terrain de l'entraîneur de l'ACA, Olivier Pantaloni, avant la séance de tirs au but alors qu'il avait été exclu "n’est pas considérée comme un fait de disqualification" par la LFP. La commission de discipline a toutefois décidé de suspendre à titre conservatoire l’entraîneur corse, ainsi que le joueur d'Ajaccio Faiz Selemani pour un coup porté au Havrais Jean-Philippe Mateta.