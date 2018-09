VIDEO. Un joueur espagnol de padel tennis se blesse en traversant une vitre

La scène est impressionnante. A Lisbonne lors des Masters du Portugal de padel tennis, sport qui se joue sur un terrain similaire à celui du tennis mais entouré de vitres, un joueur a traversé une paroi de verre en plein échange. Samedi 22 septembre alors qu'il tentait de rattraper une balle en fond de court, l'Espagnol Francisco "Paquito" Navarro a chuté. Un journaliste du quotidien portugais Record a diffusé les images :

